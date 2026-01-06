Haberler

Başkan Albayrak'tan taziye mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, tramvaydan inen yayalara çarpan otomobil kazasında hayatını kaybeden 3 kişi için başsağlığı dileyerek, kazaya sebep olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, dün gece süratli bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza hakkında, "Gencecik canlara kıyanların en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye kaydetti.

Gürhan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz gün, Eskişehir'de meydana gelen feci kaza haberiyle yüreğimiz yandı. Henüz hayatlarının baharında olan evlatlarımız; Ayşegül Seliti (14), Eray Akyol (21), ve Samiye Saygı'yı (21) trafik terörüne kurban vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevlam sabırlar versin. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu acıya sebep olanların, sorumsuzca gencecik canlara kıyanların en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İhmali olan hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
