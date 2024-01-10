AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve Belediye Başkanı Gazetecileri Ziyaret Etti

AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğünü de ziyaret eden Keleş, Açıkkapı ve Şerioğulları, çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Aydın Yorat'tan bilgi aldı. Keleş, Açıkkapı ve Şerioğulları, gazetecilerin gününü kutlarken, basın mensupları da yeniden adaylığı konusunda Başkan Şerifoğulları'na başarılar diledi. - ELAZIĞ