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AK Parti'den Eskişehir'de İftar Çadırı Faaliyeti

AK Parti'den Eskişehir'de İftar Çadırı Faaliyeti
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırında binlerce vatandaşı bir araya getirdiklerini açıkladı. Albayrak, dayanışma vurgusu yaparak katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırında binlerce vatandaşı ağırladıklarını duyurdu.

Albayrak, Ramazan ayının başından itibaren Eskişehir'de kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Son olarak Alperenler ve Eskişehirspor taraftarlarının misafir edildiği sofrada, dayanışma ön planda oldu. Albayrak, iftar çadırında emeği geçenlere teşekkür ederken, katılan vatandaşlara da şükranlarını sundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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