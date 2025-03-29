AK Parti'den Eskişehir'de İftar Çadırı Faaliyeti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırında binlerce vatandaşı ağırladıklarını duyurdu.

Albayrak, Ramazan ayının başından itibaren Eskişehir'de kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Son olarak Alperenler ve Eskişehirspor taraftarlarının misafir edildiği sofrada, dayanışma ön planda oldu. Albayrak, iftar çadırında emeği geçenlere teşekkür ederken, katılan vatandaşlara da şükranlarını sundu. - ESKİŞEHİR