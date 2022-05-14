AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı'dan özel çocuklara ziyaret - Haberler

ÇORUM (İHA) - Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Kale Özel Uygulama Okulu ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek, özel çocuklarla bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, özel çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelin kalplerde olmadığı sürece sevginin her engelin üstesinden geleceğini belirten Yusuf Ahlatcı, "Aramızda hiçbir engelin olmadığı, hatta birçoğumuzdan daha üstün vasıflara sahip olduğuna inandığım çocuklarımızla bir arada olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Var olan duyarlılığın artması ile engellilerimizin anlaşılma ve farkına varılma talebini, zenginlik ve güzellik emaresi olarak görüp geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz. Sevgiyle tüm engelleri aşmak, hayatı her alanda paylaşmak mümkün. Biz de Çorum'da engelleri sevgi ile aşıyoruz" dedi.

Ziyarette İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Kadriye Taşdemir ve Emre Çıtak eşlik etti. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel