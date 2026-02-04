Haberler

AK Parti Bilecik'te Ramazan çalışmaları planlandı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Ramazan ayına yönelik sosyal çalışmaların planlandığı bir toplantı gerçekleştirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu dönemde paylaşma, dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla yürütülecek faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında, Ramazan ayına yönelik yürütülecek çalışmaların planlandığı toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, Sosyal Politikalar Başkanlığının koordinesinde yapılan toplantıda, Ramazan ayı boyunca hayata geçirilecek sosyal çalışmalar ele alındı. Toplantıda, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla yürütülecek faaliyetlerin planlaması yapılırken, vatandaşlara yönelik gönüllere dokunacak çalışmaların Ramazan ayı süresince sürdürüleceği belirtildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını büyütecek çalışmalarla kapı kapı, gönül gönül Ramazan'a hazırlanıyoruz. Birlikte paylaşacak, birlikte çoğalacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
