AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Başkanı Serkan Yıldırım önderliğinde haftalık yönetim kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda kentteki siyasi gelişmeler ve teşkilat çalışmaları görüşüldü.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, teşkilat üyelerinin katılımıyla haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki siyasi gelişmeler, teşkilat çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları ele alındı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilatımızla birlikte güçlü yarınların inşası için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hem Bilecik'in hem de ülkemiz için önemli projeleri hayata geçirmek adına gece gündüz demeden yolumuza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
