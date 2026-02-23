AK Parti Bilecik teşkilatı iftarda buluştu

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ve mahalle başkanları ile iftar programı gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda teşkilat mensupları bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçe ve mahalle başkanlarıyla aynı sofrayı paylaşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat çalışmaları ve sahadaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Her biri sahada milletimizin nabzını tutan, davamızın yükünü omuzlayan kıymetli yol arkadaşlarımızla sadece ekmeğimizi değil; sorumluluğumuzu, heyecanımızı ve yarınlara dair kararlılığımızı da paylaştık. Bu teşkilat, mahalleden ilçeye uzanan güçlü bağlarıyla sadece bir yapı değil; inancın, emeğin ve adanmışlığın adıdır. Rabbim birliğimizi daim, yürüyüşümüzü istikamet üzere eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı