Haberler

AK Parti Bilecik teşkilatı iftarda buluştu

AK Parti Bilecik teşkilatı iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe ve mahalle başkanlarıyla birlikte düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları vererek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ve mahalle başkanları ile iftar programı gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda teşkilat mensupları bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçe ve mahalle başkanlarıyla aynı sofrayı paylaşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat çalışmaları ve sahadaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Her biri sahada milletimizin nabzını tutan, davamızın yükünü omuzlayan kıymetli yol arkadaşlarımızla sadece ekmeğimizi değil; sorumluluğumuzu, heyecanımızı ve yarınlara dair kararlılığımızı da paylaştık. Bu teşkilat, mahalleden ilçeye uzanan güçlü bağlarıyla sadece bir yapı değil; inancın, emeğin ve adanmışlığın adıdır. Rabbim birliğimizi daim, yürüyüşümüzü istikamet üzere eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur