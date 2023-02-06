Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Malatya'daki özel bakım merkezi açıklaması

Yerel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Malatya'daki özel bakım merkezi açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş-Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Malatya'da da hissedilmesi ile özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli vatandaşların binanın hasarsız olması nedeniyle tekrar kurum içine alındığını duyurdu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş- Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Malatya'da da hissedilmesi ile özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli vatandaşların binanın hasarsız olması nedeniyle tekrar kurum içine alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin kurum dışına çıkarılmasına ilişkin çıkan haberler ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş-Elbistan olarak 13.24'te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya'da hissedilmesi ile deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin bahçeye ve kurum dışına çıkarıldığı belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elbistan Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title