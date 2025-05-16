Aile birliğine 'fener alaylı' farkındalık

Aile birliğine 'fener alaylı' farkındalık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi nedeniyle Kayseri'de aile birliğine dikkat çekmek için fener alaylı yürüyüş düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi nedeniyle Kayseri'de aile birliğine dikkat çekmek için fener alaylı yürüyüş düzenlendi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Fener Alayı eşliğinde başlayan yürüyüş, 'En Büyük Ailemizin Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun' ve 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı afişleri ile Tuna Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Düzenlenen yürüyüşe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri, STK'lar, dernekler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hamle
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

Olaylı maçta yok yok! İspanya'da şampiyon belli
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.