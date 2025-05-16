Aile birliğine 'fener alaylı' farkındalık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi nedeniyle Kayseri'de aile birliğine dikkat çekmek için fener alaylı yürüyüş düzenlendi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Fener Alayı eşliğinde başlayan yürüyüş, 'En Büyük Ailemizin Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun' ve 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı afişleri ile Tuna Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Düzenlenen yürüyüşe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri, STK'lar, dernekler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ