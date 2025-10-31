AİÇÜ ve SERKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında imzalanan Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolüne göre AİÇÜ'de öğrenim gören 40 öğrenciye Siber Güvenlik Eğitimi verilecek.

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, 2026 yılında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak Siber Vatan Programı ile Türkiye'nin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerin ilgisini daha da artırmak amaçlanıyor.

Hayata geçirilen protokol ile üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında derinlemesine teknik eğitimler verilecek, takımlar halinde görev ve uygulamalar yapılacak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanarak teknoloji odaklı girişim geliştirme çalışmaları yapılacak. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, yarışmalar ve sanal laboratuvar görevlerinden oluşacak program sonunda öğrencilere siber güvenlik alanında bireysel gelişim puanı verilecek.

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, teknolojinin giderek daha fazla dijitalleşmesi sonucunda güvenlik konusunun önemine dikkat çekerek, "Son yıllarda yapılan iş gücü araştırmalarına göre siber güvenlik alanında önemli sayıda insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Biz de SERKA ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol ile ülkemizin siber güvenlik alanında kalifiyeli bireylerin yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, 81 ilde hayata geçirilecek Siber Vatan Programının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ise programa katkılarından dolayı üniversite yönetimine teşekkür ettiğini belirtti. - AĞRI