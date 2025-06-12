AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, rektörlük mazbatasını aldı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, rektörlük mazbatasını aldı
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10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını aldı.

10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını aldı.

Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından tevdi edilen Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası başarısını artırmak için çalışacaklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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