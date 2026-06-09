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AİÇÜ İİBF’de mezuniyet heyecanı: Öğrenciler kep atarak yeni hayatlarına uğurlandı

AİÇÜ İİBF’de mezuniyet heyecanı: Öğrenciler kep atarak yeni hayatlarına uğurlandı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı törende mezuniyet sevinci yaşanırken, Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz mezun öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Fakülte öğrencilerinin uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından mezuniyet sevinci yaşadığı programa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin aileleri de katıldı. Mezuniyet töreni boyunca duygusal ve gurur dolu anlar yaşanırken, öğrenciler eğitim hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler ise çocuklarının mezuniyet heyecanına ortak olarak bu anlamlı günde onları yalnız bırakmadı.

AKADEMİK VE MESLEKİ HAYAT İÇİN BAŞARI MESAJI VERİLDİ

Törende konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Öğrencilerin üniversite yıllarında önemli bilgi ve deneyimler kazandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, mezunların edindikleri akademik birikimi meslek hayatlarında en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını ifade etti. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını, aynı zamanda bireyleri hayata hazırlayan önemli eğitim merkezleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, mezun öğrencilerin ülkeye ve topluma değer katacak çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

KEP ATARAK MEZUNİYET COŞKUSUNU YAŞADILAR

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Eğitim hayatlarının unutulmaz anlarından biri olan kep atma seremonisinde öğrenciler büyük heyecan yaşarken, aileler de bu özel anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin arkadaşları ve aileleriyle birlikte kutlama yapmasının ardından sona erdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, üniversite hayatını geride bırakarak yeni kariyer yolculuklarına ilk adımı atmış oldu.

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