AİÇÜ’de omaç helvası akademik ve idari personele ikram edildi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, kentin geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla omaç helvası hazırlandı. Hazırlanan yöresel lezzet, üniversitenin akademik ve idari personeline ikram edildi.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından, Ağrı'nın köklü yöresel tatlarından biri olan omaç helvasının tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Asiltürk Okutan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında hazırlanan omaç helvası, üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı