Haberler

AİÇÜ’de omaç helvası akademik ve idari personele ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ’de omaç helvası akademik ve idari personele ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ’de, kentin geleneksel mutfak kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla omaç helvası hazırlandı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında düzenlediği etkinlikte yöresel lezzet, akademik ve idari personele ikram edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, kentin geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla omaç helvası hazırlandı. Hazırlanan yöresel lezzet, üniversitenin akademik ve idari personeline ikram edildi.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından, Ağrı'nın köklü yöresel tatlarından biri olan omaç helvasının tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Asiltürk Okutan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında hazırlanan omaç helvası, üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşfe ödül

2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşif
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
İBB Davası'nda Nuhoğlu'nun çalışanından 'rüşvet' itirafı! Paraları nasıl verdiğini anlattı

Nuhoğlu'nun çalışanı paraları nasıl teslim ettiğini anlattı
Macron düğmeye bastı! Dünyaya korku salan mesaj

Dünyayı tedirgin eden görüntü