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Ahmet Yenilmez, Karabük Üniversitesi'nde Sanat Etkinliklerini Destekleyecek

Ahmet Yenilmez, Karabük Üniversitesi'nde Sanat Etkinliklerini Destekleyecek
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez, 'Usta' adlı tiyatro oyunu ile 'Ahmet Yenilmez'in Gözünden Türk Dizileri' söyleşisi için Karabük Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, sanat ve eğitimin toplumsal gelişim üzerindeki etkileri konuşuldu.

Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Yenilmez, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez "Usta" isimli tiyatro oyununu sahnelemek ve "Ahmet Yenilmez'in Gözünden Türk Dizileri" söyleşisini gerçekleştirmek için Karabük Üniversitesine geldi. Usta oyuncu Yenilmez ve beraberindeki yönetmen Mustafa Yılmaz, etkinlikler öncesi Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut da yer aldı.

Görüşmede, sanat ve eğitimin toplumsal gelişim üzerindeki etkisi ele alınırken Karabük Üniversitesinin sanatsal ve kültürel çalışmalardaki rolü üzerine konuşuldu.

Kırışık, Karabük Üniversitesinin sanata ve kültürel çalışmalara verdiği önemi vurgulayarak, üniversitede düzenlenen tiyatro, müzik ve sanat etkinliklerinin öğrencilerin kişisel gelişimine ve toplumsal bilincin artmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Kırışık konuğu Yenilmez'e üniversitenin düzenlediği ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek SOSYALFEST hakkında bilgiler de aktardı.

Sanatçı Ahmet Yenilmez ise SOSYALFEST'in tanıtımı konusunda üzerlerine düşen her türlü desteği vereceklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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