Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde Türk ve Filistin Bayrakları Sembolik Birliktelik Sergiliyor

Bu yıl 954'üncüsü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda dev Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Türk bayrağı ile yan yana açılan dev Filistin bayrağı, Ahlat'tan tüm dünyaya güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin, Filistin'in ve özellikle Gazze halkının yanında olunduğunu vurgulayan bu anlamlı görüntü, 4 gün sürecek etkinlikler boyunca devam edecek. Her yıl binlerce kişinin katıldığı Malazgirt Zaferi anma programlarının bu yıl da coşkulu geçmesi beklenirken, etkinlik alanındaki bu sembolik birliktelik, mazlum Filistin ve Gazze halkına verilen desteğin de bir göstergesi oldu. - BİTLİS