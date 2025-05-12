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Ahlat'ta Baharın Müjdecisi Kuzuların Anneleriyle Buluşması

Ahlat'ta Baharın Müjdecisi Kuzuların Anneleriyle Buluşması
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bahar sezonunun habercisi olan kuzular, anneleriyle buluşarak renkli görüntüler oluşturdu. Koyun ve kuzuların buluşma anları havadan görüntülenerek kaydedildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluştururken, o anlar havadan görüntülendi.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Ahlat ilçesindeki köylerde de meradan dönen koyunların çiftlikte kendisini bekleyen kuzularıyla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünde koyun besiciliği yapan Cihan Timrus, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Sabah kuzularını emziren koyunlar daha sonra köyün meralarına çıkarılıyor.

Akşam üzeri meradan dönen koyunlar, kapıların açılmasıyla yavrularına kavuşuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte anne ve süt kuzusu yavruları birkaç dakika içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Havadan görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması ise renkli görüntüler oluşturdu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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