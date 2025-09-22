Ahilik Haftası Etkinlikleri Eskişehir'de Başladı

Eskişehir'de Bereket Duası ile başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Hüseyin Aksoy, katılımcılara irmik helvası ikram etti.

Ahilik geleneğinin unutulmaması için her yıl Ahilik Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Bu çerçevede, Eskişehir'de de etkinlikler organize edildi. Haftanın ilk etkinliği, Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi. İlk olarak İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Bereket Duası okundu. Duanın ardından Vali Hüseyin Aksoy, vatandaşlara irmik helvası ikramında bulundu.

"Geleneklerimizi geleceğe taşımak için böyle organizasyonlar önemli"

Etkinlikte konuşma yapan Vali Aksoy, "Ahilik, asırlardır esnafımızın ortaya koyduğu çalışma anlayışını ve değerlerini açıklayan çok önemli bir kültürdür. Bu kültürün yaşatılması adına, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin koordinasyonunda ve Ticaret İl Müdürlüğümüzün destekleriyle çeşitli çalışmalar ve organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Geleneklerimizi kaybetmeden geleceğe taşımak açısından bu organizasyonlar büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle Ahilik Haftası'nı kutluyor, tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahi Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, esnaflar ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. - ESKİŞEHİR