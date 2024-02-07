Üye Girişi
Haberler

AGÜ'de Toprak Yapım Teknikleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) çevre iller ile deprem bölgesindeki üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümü öğrencilerine yönelik uygulamalı 'Toprak Yapım Teknikleri' eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde toprak bazlı yapı malzemeleri, kullanımı ve uygulama teknikleri anlatıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) çevre iller ile deprem bölgesindeki üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümü öğrencilerine yönelik uygulamalı "Toprak Yapım Teknikleri" eğitimi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen, AGÜ Öğretim Üyeleri Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık ile Yüksek Lisans öğrencileri Ece Sultan Karacık ve Mustafa Burak Köroğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen 'Gelenekten Geleceğe: Toprak Yapım Teknikleri Uygulamalı Eğitimleri' Sümer Kampüsü'nde yapıldı. Çok sayıda cam, seramik ve toprak sanatçısı ile akademisyen tarafından verilen eğitime, çevre illerdeki ve deprem bölgesindeki çeşitli üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı. Eğitimde üniversite öğrencilerine toprak bazlı yapı malzemeleri, malzemelerin kullanımı ve uygulama teknikleri anlatıldı.

Türkiye'de geleneksel toprak yapım tekniklerinden sıkıştırılmış toprak, kerpiç tuğla ve toprak sıva teknikleri ile koruma, tasarım ve yapı bilgisi alanlarında önce teorik bilgilerin verildiği 6 gün süren eğitimde daha sonra öğrencilere uygulama yaptırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title