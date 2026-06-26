Ağrı'da görev yerleri değişen mülki idare amirlerine veda yemeği

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, atamaları gerçekleştirilen vali yardımcıları ile Doğubayazıt Kaymakamı için düzenlenen veda programında mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Programda, Ağrı'da görev yaparken görev yerleri değişen idarecilere kentte sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Ağrı'da görev yapan Vali Yardımcıları Malik Çalışır ve Bülent Şimşek ile Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'nin görev yerleri değişti. Malik Çalışır Sivas'ın Zara ilçesine, Bülent Şimşek Çanakkale'nin Çan ilçesine, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ise Muğla'nın Ula ilçesine kaymakam olarak atandı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN İDARECİLER İÇİN VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, atamaları gerçekleşen Vali Yardımcıları Bülent Şimşek ve Malik Çalışır ile Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci için düzenlenen veda programına katıldı. Programda, Ağrı'da görev yaptıkları süre boyunca kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkı sunan mülki idare amirleriyle bir araya gelindi. Vali Bozkurt, görev yerleri değişen idarecilerle sohbet ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Veda programında, idarecilerin Ağrı'da görev yaptıkları süre içerisinde vatandaşlara sunulan hizmetlerde önemli sorumluluklar üstlendikleri ifade edildi.

VALİ BOZKURT'TAN HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Vali Dr. Önder Bozkurt, devletin vatandaşlara ulaşmasında önemli bir görev üstlenen mülki idare amirlerine, Ağrı'ya yaptıkları değerli hizmetler için teşekkür etti. Bozkurt, görev yerleri değişen idarecilere yeni görevlerinde başarılar diledi. Mülki idare geleneğinin devlet-millet buluşmasının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinde sürekliliğin önemini vurguladı. Bozkurt, görev yapan her mülki idare amirinin bulunduğu yerde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiğini belirtti.

BOZKURT: AĞRILI HEMŞEHRİLERİMİZE EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Vali Bozkurt, yeni atanan mülki idare amirleriyle birlikte Ağrı'da kamu hizmetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Bozkurt, "Bu zamana kadar olduğu gibi yeni atanan arkadaşlarımızla birlikte Ağrılı hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Programda, Ağrı'da yürüttükleri kamu hizmetleri dolayısıyla görev yerleri değişen idarecilere teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilendi. Veda programı, mülki idare amirlerine teşekkürlerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan