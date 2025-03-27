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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı Öncesi Esnafı Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı Öncesi Esnafı Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı öncesinde Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafı ziyaret etti ve bayram öncesi alışverişlerin bereketli olmasını diledi. Çocuklara hediyeler veren Koç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı öncesinde Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Koç, bayram öncesi yapılan alışverişlerin bereketli olmasını dileyerek, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Koç, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Koç, kentin huzur ve refahı için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bayramın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Vali Koç, "Hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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