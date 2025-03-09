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Ağrı Valisi Koç ve Eşi Huzurevi Sakinleri ile İftar Yaptı

Ağrı Valisi Koç ve Eşi Huzurevi Sakinleri ile İftar Yaptı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Yaşlılarla aynı sofrada oruç açan Koç çifti, onların isteklerini dinleyerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı. Vali Koç, devletin yaşlıların yanında olduğunu belirterek, onların hayatlarını kolaylaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret ederek yaşlılarla iftar programında bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada oruçlarını açarak, onların istek ve taleplerini dinledi. Yaşlılarla yakından ilgilenen Koç çifti, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu.

Vali Koç, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız bizlerin en kıymetli değerleridir. Bizim kültürümüzde büyüklerimize saygı göstermek, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak en önemli toplumsal değerlerimizden biridir. Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla her zaman başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere yaşlılarımızın, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan huzurevi sakinleri, Vali Koç ve eşine teşekkür ederek, Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini temenni etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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