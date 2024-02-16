Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetim ofisine gelen Vali Koç'u cemiyet başkanı Ahmet Genç ve gazeteciler karşıladılar. Cemiyet bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Koç'a bilgiler veren Cemiyet Başkanı Ahmet Genç "İlde görev yapan arkadaşlarımızın haberi doğru zamanda ulaşması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Çok zorlu şartlarda çalışan muhabir ve gazetecilerin sorunlarının çözümü ve daha iyi şartlarda çalışmaları için bir takım projeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ağrı'da görev yaptığı için Ağrı'yı çok iyi bildiğini o yüzden hiç zorlanmadığına vurgu yapan Vali Koç "Ağrı'ya atandığım günden beri sizlerle birlikte halkımızın için de olmaya ve hizmet etmeye gayret gösteriyorum. Toplumun her kesiminden insanları dinliyorum. Ağrı en iyi hizmeti hak ediyor ve bizler de bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Uzun süre basın mensupları ile karşılıklı sohbet eden Vali Koç'a günün anısı nedeni ile cemiyet mensubu gazetecilerin çekmiş olduğu Ağrı temalı tablo hediye edildi. Gazeteciler Vali Koç'u aracına kadar uğurladılar. - AĞRI