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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan'da Makamını 7 Yaşındaki Öğrenciye Devretti

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 yaşındaki Mustafa Bekir Hansu'ya devretti. Hansu, şehir için planladığı projeleri tanıttı ve Vali Koç ile sohbet etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 7 yaşındaki Mustafa Bekir Hansu'ya devretti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Mustafa Bekir Hansu'ya devretti. Makam koltuğuna oturan Hansu, şehir için planladığı projelerini tanıttı. Hedefinin vali olmak olduğunu söyleyen Mustafa Bekir Hansu'ya sohbet eden Vali Mustafa Koç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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