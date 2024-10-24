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Ağrı Valisi İran'da Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı

Ağrı Valisi İran'da Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, İran ziyareti sırasında sınır güvenliği konularını ele aldı ve Türk heyeti ile İran heyeti arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı. İki ülke arasında güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki heyetle İran'ı ziyaret ederek sınır güvenliği konularını ele aldı.

Vali Mustafa Koç başkanlığındaki Türk heyeti, 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı kapsamında İran'ın Maku Fermandarlığında, İran İslam Cumhuriyeti Maku Fermandarı Ramin Movahhedi başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından, iki ülke yetkilileri tarafından bir protokol imzalandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, sınır güvenliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tür toplantılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve işbirliğinin artmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

İranlı yetkili Ramin Movahhedi de, Türkiye ile olan ilişkilerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve sınır güvenliğindeki işbirliğinin iki ülke halkının da çıkarına olduğunu ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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