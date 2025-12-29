Ağrı Valiliği sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı

Ağrı Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüler ve vatandaşları uyardı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde devam ettiği belirtilerek, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, sürücülerin hızlarını yol ve hava şartlarına uygun şekilde ayarlamaları, takip mesafesini korumaları, ani fren ve manevralardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca kış lastiği ve zincir gibi gerekli ekipmanların bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Trafik işaret ve uyarılarına azami dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, can ve mal güvenliği için tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - AĞRI