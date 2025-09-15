Ağrı Valiliği Kırsal Yollarda Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Ağrı Valiliği, kırsal bölgelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesine bağlı Mollaibrahim-Günbeli grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt serimi tamamlandı.

Ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Taştekne köyünde köy içi yollarında 3 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi.

Açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yol çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Köy yollarımız asfalt ile buluşmaya devam ediyor. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için köy yollarımızı adım adım yeniliyoruz. Bu kapsamda; Patnos ilçemize bağlı Mollaibrahim-Günbeli grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında BSK binder asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Kilit parke taşı ile köylerimize modern dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. İl merkezine bağlı Taştekne köyünde 3 bin metrekare alana kilit parke taşı döşenerek hem estetik, hem de uzun ömürlü bir altyapı sağlandı" ifadelere yer verildi. - AĞRI