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Ağrı Tutak'ta 37 yıldır görev yapan Dr. Cihan Ökten cep telefonu kullanmıyor

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Ağrı Tutak'ta 37 yıldır görev yapan Dr. Cihan Ökten cep telefonu kullanmıyor
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Ağrı’nın Tutak ilçesinde 1989 yılından bu yana hekimlik yapan Dr. Cihan Ökten, 37 yıldır ilçede görev yapıyor. Cep telefonu kullanmayan Ökten, hastalarıyla evindeki sabit telefon üzerinden iletişimini sürdürüyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 1989 yılından bu yana hekimlik yapan Dr. Cihan Ökten, hastalarıyla kurduğu güçlü bağlar ve mesleğine olan bağlılığıyla ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi.

Gümüşhane'den Tutak'a gelerek doktorluk görevine başlayan Ökten, yıllar içerisinde ilçeye alıştı ve burada bir hemşireyle hayatını birleştirerek Tutak'ta yaşamaya başladı. Aradan geçen 37 yılda binlerce hastaya hizmet veren Ökten, yalnızca Tutak'ta değil, çevre ilçelerde de tanınan bir hekim oldu.

Teknolojinin geliştiği ve cep telefonlarının yaygınlaştığı günümüzde cep telefonu kullanmayan Dr. Cihan Ökten, evindeki sabit telefon üzerinden hastalarıyla iletişimini sürdürüyor.

Tutak'ta 37 yıldır görev yapan Dr. Cihan Ökten'in hikayesi, hekimlik mesleğinde tecrübenin, özverinin ve insanlarla kurulan güven ilişkisinin önemini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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