Haberler

Ağrı Patnos'ta TOKİ Konut Projesinde Sona Yaklaşılıyor

Ağrı Patnos'ta TOKİ Konut Projesinde Sona Yaklaşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konut projesinde, toplamda 130 modern dairenin inşasına az bir süre kaldı. Bu proje ile bölgedeki konut ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde uzun süredir vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen ve büyük bir ilgiyle takip edilen TOKİ konut projesinde sona doğru adım adım yaklaşılıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen bu kapsamlı proje çerçevesinde, ilçe genelinde toplamda 130 daireden oluşan modern konutların inşası planlanıyor. Bu projeyle birlikte hem bölgedeki konut ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak hem de vatandaşlar daha çağdaş ve konforlu yaşam alanlarına kavuşma imkanı elde edecek. Modern mimarisi ve sağlam yapısıyla dikkat çeken bu konutlar, ilçenin çehresine değer katmayı ve yerel halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasına az bir süre kalmışken, vatandaşlar şimdiden yeni evlerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.