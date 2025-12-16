Ağrı'da çocuklar karın tadını çıkardı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde karla kaplı sokaklarda eğlenceli anlar yaşadı.
Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ilçede, vatandaşlar güne etkileyici kar manzaralarıyla uyandı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlendi.
Öte yandan yağan karı fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu. - AĞRI