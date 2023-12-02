Ağrı Kaymakamı Köy Okullarını Ziyaret Etti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Erkan Adıbelli, Kesik, Karaağaç ve Aşağıkargalık köylerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Erkan Adıbelli, Kesik, Karaağaç ve Aşağıkargalık köylerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kaymakam Adıbelli, her gittiği köyde okulları da gezerek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyip okul yöneticileriyle görüşüyor.

Kaymakam Adıbelli, son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Necmi Karaoğlan ile birlikte Kesik, Karaağaç ve Aşağıkargalık köylerine gitti. Burada köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Adıbelli, köylerin ihtiyaç ve taleplerini aldı.

Kaymakam Adıbelli, daha sonra Karaağaç İlkokulu-Ortaokulu ve Aşağıkargalık İlkokulunu ziyaret etti. Okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Adıbelli, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Adıbelli, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - AĞRI