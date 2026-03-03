Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten öğrencilere iftar

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında evinde misafir ettiği Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri ile iftar yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çeşitli programlar düzenleniyor. Ortaokul ve liselerdeki öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerle iftar yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, iftar sonrası öğrencilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyor. Bu kez iftarda Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerini evinde misafir eden Kökrek, gençlerle sohbet etti. İftar sonrası konuşan Kökrek, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönül köprüleri kurma ayı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin her biri bizim için çok değerlidir. Onların hayallerini dinlemek, hedeflerine giden yolda yanlarında olduğumuzu hissettirmek görevimizdir. Bu sofralar vesilesiyle aramızdaki samimiyeti artırıyor, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini doğrudan dinleme imkanı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Barış Kılıç, ev ortamında gerçekleşen iftarın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirerek, "Sayın müdürümüzün bizi evinde ağırlaması bizleri çok mutlu etti. Hem hedeflerimiz hakkında konuşma fırsatı bulduk hem de samimi bir ortamda sohbet ettik. Kendimizi değerli hissettik. Bu tür buluşmalar motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

Program, çay eşliğinde yapılan sohbetin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı