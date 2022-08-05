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Ağrı haberleri... Eleşkirt'te doğalgaz sevinci

Ağrı haberleri... Eleşkirt'te doğalgaz sevinci

Ağrı haber: Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde on yıllardır bölgenin en önemli ihtiyacı ve isteği olan Doğalgazın ilçeye gelmesi çalışması nihayet başladı.

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde on yıllardır bölgenin en önemli ihtiyacı ve isteği olan Doğalgazın ilçeye gelmesi çalışması nihayet başladı.

Ağrı - Doğubayazıt'tan yurda girip Eleşkirt ilçe sınırlarından 50 kilometrelik bir hat boyunca giden doğal gazdan ilçenin faydalanmaması ilçe sakinleri arasında büyük tartışmalara sebep oluyordu.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, "Konuyla alakalı Enerji Bakanımız sayın Fatih Dönmez ile yaptığımız görüşmelerde daima Doğalgaz konusunu gündeme getirdim, konu sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştı. Eleşkirt halkının Doğalgaz ile ilgili haklı ve yerinde sitemleri sayın cumhurbaşkanımıza aktarıldı konuyu dinleyen sayın cumhurbaşkanımız bu yıl Eleşkirt ilçe merkezine Doğalgaz verilmesi konusunda talimat verdi" diye konuştu.

Başkan Yakut, Ağrı ili Doğalgaz yüklenici firmasının ilçede çalışmalara başladığını ve çalışmaların çok kısa bir sürede bitirilerek vatandaşlara evlerine doğal gaz çekme hazırlığına başlamalarını müjdeleyeceklerini belirtti. Başkan Yakut ana caddelerde çalışmaların ağır gittiğini ama mahalle aralarında bu çalışmaların çok seri olacağından bir ay gibi bir sürede bitirilerek abone hattı çalışmasına başlanacağını söyledi.

Yakut, ortalama bir ailenin yıllık yakacak maliyetinin 25- 30 bin TL arasında olduğunu doğal gaz ile bu maliyetin en fazla 6-7 bin TL'ye ineceğini sözlerine ekledi. - AĞRI

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