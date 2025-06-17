Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Belgesi Aldı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Belgesi Aldı
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaptığı başarılı uygulamalar sonucu belge ile tescillendi. Hastanede yapılan incelemelerde, anne sağlığına yönelik sunulan hizmetlerin kriterleri başarıyla karşılandığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu Hastane" belgesi ile tescillendi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi'nden İlkay Zengin ve beraberindeki ekip, hastanede yürütülen uygulamaları yerinde incelemek üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyeti, hasta güvenliği ve doğum ortamlarının uygunluğu gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından, hastanenin anne sağlığına yönelik sunduğu hizmetlerin kriterleri başarıyla karşıladığı tespit edilerek belge verilmesi uygun görüldü.

"Anne Dostu Hastane" belgesi, İlkay Zengin tarafından Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer'e takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Beşer, başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, annelerin güvenli ve sağlıklı doğum süreçleri geçirmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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