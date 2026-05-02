Ağrı'da yeni emniyet binasında çalışmalar hızlandırılıyor

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Bozkurt, inşaat sürecinin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve planlanan takvime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Binanın Eylül ayı içerisinde tamamlanarak en kısa sürede hizmete alınmasının önemine dikkat çekti.

Yeni hizmet binasının kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacağını belirten Bozkurt, yapım sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Çalışmaların yakından ve titizlikle takip edileceğini ifade etti. - AĞRI

