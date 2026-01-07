Ağrı'da basın mensuplarına yönelik yapay zekâ destekli medya uzmanlığı eğitimi başladı

Ağrı'da, basın mensuplarına yönelik iki gün sürecek "Yapay zeka destekli medya uzmanlığı eğitimi" başladı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle basın mensupları ve kamu kurumlarının basın birimlerinde görev yapan personele yönelik iki gün sürecek "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı. Ağrı merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler ile kamu kurumlarında çalışan iletişim personeline yönelik düzenlenen eğitim programı, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Eğitimle, katılımcıların mesleki kapasitelerinin artırılması ve yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları amaçlanıyor.

MESX Yapay Zeka Akademisi uzman eğitmenleri Gökhan Su ve Muhammet Simek tarafından verilen eğitimlerde, yapay zekanın medya sektöründeki kullanım alanları, güncel uygulama trendleri ve sunduğu imkanlar ele alınacak. Program kapsamında basın mensuplarının haber üretiminde yapay zeka araçlarının kullanımı, metin üretimi, haber senaryosu oluşturma, içerik doğrulama ve veri odaklı habercilik konuları uygulamalı örneklerle öğrenmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde ayrıca yapay zeka destekli görsel ve video içerik üretimi, lisanslı video hazırlama, görsel tasarım, montaj ve ses tasarımı uygulamaları birebir çalışmalarla gerçekleştiriliyor. Sosyal medya yönetimi başlığında ise yapay zeka ile içerik üretimi, hedef kitle analizi ve içerik optimizasyonu konularında pratik bilgiler paylaşılacak.

Programda dijital etik, dezenformasyon, deepfake ve manipülatif içeriklere yönelik farkındalık oluşturulurken, bu risklerle mücadele yöntemleri vaka analizleri üzerinden aktarılıyor. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrendikleri yapay zeka araçlarını sahada uygulama imkanı buluyor.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika verileceği bildirildi. - AĞRI