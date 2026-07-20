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Irmak öğretmen memleketi Kula'da dualarla anıldı

Irmak öğretmen memleketi Kula'da dualarla anıldı
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken 7 Haziran'da hayatını kaybeden anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan için memleketi Manisa Kula'da mevlit ve hayır yemeği düzenlendi.

Ağrı'da görev yaptığı sırada hayatını kaybeden genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen mevlit programı ve hayır yemeğiyle anıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken 7 Haziran'da hayatını kaybeden anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan için babası Mustafa Koparan tarafından mevlit programı düzenlendi. Zaferiye Mahallesi 116 Sokak'taki aile evinin önünde gerçekleştirilen programa Koparan ailesinin yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, genç yaşta vefat eden öğretmen için dualar edildi. Etkinlik, davetlilere verilen hayır yemeği ikramı ile sona erdi.

Evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Mustafa Koparan, "Bugün kızımız için mevlidimizi okuttuk. Ölüm nedeniyle ilgili hukuki süreç ve araştırmalar halen devam ediyor. Kızımızın hatırasını yaşatmak ve hayır duası almak amacıyla bu programı düzenledik. Katılan, dua eden ve acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde anasınıfı öğretmenliği yapan Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamaması üzerine yakınları ve meslektaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve ulaşan polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde genç öğretmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber, ailesinin yanı sıra eğitim camiası ve memleketi Kula'da büyük üzüntüye neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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