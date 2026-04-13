Diyadin'de geleceğin çiftçileri yetişiyor

Ağrı Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz'un katılımıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda açılan Tarım Sınıfı, öğrencileri küçük yaşta üretimle buluşturmayı hedefliyor.

Ağrı'da eğitime yenilikçi bir dokunuş daha eklendi. Kaymakamlık Proje Ofisi öncülüğünde, okul idaresi ve öğretmenlerin katkılarıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde kurulan "Tarım Sınıfı", düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına katılan Kaymakam Furkan Korkusuz, projenin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Açılışın ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Korkusuz, çocukların üretimle erken yaşta tanışmasının hem bilinç hem de sorumluluk duygusu kazandıracağını ifade etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Korkusuz, onların heyecanına ortak oldu(İHA)Emrullah Karip

Program kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle de buluşan Kaymakam Korkusuz, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Eğitim kalitesini artırmaya yönelik fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, benzer projelerin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Program sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Korkusuz, Tarım Sınıfı'nın öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, projenin bölge eğitimine değer katacağını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı