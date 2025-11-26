Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesi ile Bir Çocuk Daha Eğitime Kazandırıldı

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Beni Bekler" Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, il merkezine bağlı Dönerdere köyünde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk yeniden eğitim hayatına kazandırıldı.

"Okulum Beni Bekler" Projesi kapsamında sahada yürütülen tarama ve bilgilendirme faaliyetleri doğrultusunda belirlenen öğrencinin durumu üzerine, Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, öğretmenlerle birlikte aileyi ziyaret etti. Ailenin evinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında 9 yaşındaki çocuğun eğitime erişiminin önündeki sebepler değerlendirilerek çözüm yolları ele alındı. Yapılan görüşmeler neticesinde aile, çocuklarını okula göndermeye ikna edildi.

Eğitime kazandırılan çocuğa ve aile fertlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, projenin amacına uygun şekilde çocukların eğitim haklarına erişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Ağrı genelinde yürütülen "Okulum Beni Bekler" Projesi, kapsam dışı kalan öğrencilerin tespiti, ailelerin bilgilendirilmesi ve çocukların yeniden okul ortamına kazandırılmasını hedefliyor. Proje ekiplerinin, kent merkezi ve bağlı köylerde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği öğrenildi. - AĞRI