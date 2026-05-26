Ağrı'da bayram öncesi evlerde baklava mesaisi başladı
Kurban Bayramı öncesi Ağrı'da vatandaşlar, geleneksel ev baklavası yapımı için mutfaklarda yoğun mesai harcıyor. İnce yufkalar tereyağı ve cevizle hazırlanarak fırınlara gönderiliyor.
Kurban Bayramı öncesi Ağrı'da evlerde baklava hazırlığı başladı. Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan ev baklavası için vatandaşlar mutfaklarda yoğun mesai yaptı. Açılan ince yufkalar, tereyağı ve cevizle buluşturularak tepsi tepsi baklavalar hazırlandı.
Nesilden nesile aktarılan geleneklerden biri olan ev baklavası, bayram ziyaretlerinin de en önemli ikramları arasında yer alıyor. Özenle dilimlenen baklavalar, pişirilmek üzere fırınlara gönderildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı