Ağrı'da Küçük Çocuğun Polis Taklidi Gülümsetti

Ağrı giriş noktasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, dikkat çeken sevimli bir an yaşandı

Ağrı uygulama noktasında görev yapan polislerin yanında duran küçük bir çocuk, üzerine giydiği "Polis" yazılı reflektörlü yelekle adeta ekibin en küçük üyesi oldu. Elindeki fenerle araçlara yön veren minik çocuk, görev başındaki polisleri taklit ederek sürücülere tebessüm ettirdi. Gece saatlerinde yapılan uygulamada vatandaşlar, bu sıcak ve samimi görüntü karşısında duygusal anlar yaşadı. Polis ekipleri ise çocuğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, çocuklara güvenlik bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine dikkat çekti.

Ağrı girişinde yaşanan bu renkli anlar, hem ekiplerin hem de vatandaşların yüzünde gülümseme oluşturdu. - AĞRI