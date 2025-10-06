Ağrı'da Küçük Çocuğun Polis Taklidi Gülümsetti
Ağrı'da gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, 'Polis' yazılı yelek giymiş bir çocuk, polisleri taklit ederek sürücülere tebessüm ettirdi. Bu samimi anlar, hem polis ekiplerini hem de vatandaşları duygusal anlar yaşamaya sevk etti.
Ağrı giriş noktasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, dikkat çeken sevimli bir an yaşandı
Ağrı uygulama noktasında görev yapan polislerin yanında duran küçük bir çocuk, üzerine giydiği "Polis" yazılı reflektörlü yelekle adeta ekibin en küçük üyesi oldu. Elindeki fenerle araçlara yön veren minik çocuk, görev başındaki polisleri taklit ederek sürücülere tebessüm ettirdi. Gece saatlerinde yapılan uygulamada vatandaşlar, bu sıcak ve samimi görüntü karşısında duygusal anlar yaşadı. Polis ekipleri ise çocuğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, çocuklara güvenlik bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine dikkat çekti.
Ağrı girişinde yaşanan bu renkli anlar, hem ekiplerin hem de vatandaşların yüzünde gülümseme oluşturdu. - AĞRI