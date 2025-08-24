Ağrı'da Köy Yolları Modernleşiyor

Ağrı'da yapılan çalışmalarla köy yolları modern ve estetik bir görünüme kavuştu.

Ağrı'da köylerde yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. İl merkezine bağlı Yayla köyünde geçen yıl yapılan 3 bin 500 metrekarelik parke döşemesine bu yıl 1.500 metrekare daha eklendi.

Toplam 5 bin metrekarelik kilit parke taşıyla kaplanan köy yolunun hem daha estetik hem de daha dayanıklı bir hale getirildiği bildirildi. - AĞRI