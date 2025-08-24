Ağrı'da Köy Yolları Modernleşiyor

Ağrı'da köy yollarının modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. Yayla köyündeki parke döşemesi, toplamda 5 bin metrekareye ulaşarak köy yollarını daha dayanıklı hale getiriyor.

Ağrı'da köylerde yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. İl merkezine bağlı Yayla köyünde geçen yıl yapılan 3 bin 500 metrekarelik parke döşemesine bu yıl 1.500 metrekare daha eklendi.

Toplam 5 bin metrekarelik kilit parke taşıyla kaplanan köy yolunun hem daha estetik hem de daha dayanıklı bir hale getirildiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
