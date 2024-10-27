Ağrı'da Köy İçi Yollar Modernleşiyor
Ağrı Valiliği tarafından koordine edilen köy içi yolların yenileme çalışmaları, Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde 4 bin metrekare kilit parke taşı döşenerek devam ediyor. Bu çalışmalar, köy yollarının dayanıklılığını ve konforunu artırmayı hedefliyor.
Ağrı'da köy içi yolları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.
Ağrı Valiliği koordinesinde yapılan köy içi yollarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yapılan 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla köy içi yolları daha dayanıklı ve konforlu hale getirildi. - AĞRI