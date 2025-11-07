Ağrı'da Koruyucu Aile Farkındalık Programı Düzenlendi

Ağrı'da düzenlenen Koruyucu Aile Farkındalık Programı ile koruyucu aileliğin çocukların geleceği için taşıdığı önem vurgulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında "Koruyucu Aile Farkındalık Programı" düzenlendi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Vali Yardımcıları ve Kaymakam eşleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar katıldı.

Koruyucu aile bilincinin artırılması ve gönül köprülerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı programda, sevgiyle büyüyen her çocuğun geleceğe umut olduğu vurgulandı. - AĞRI