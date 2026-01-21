Haberler

Ağrı'da yolların açılmasıyla hastalar hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açan İl Özel İdare ekipleri, sağlık sorunları yaşayan vatandaşların hastaneye sevkini sağladı. Yoğun çabalarla yol kısa sürede ulaşıma hazır hale getirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Değirmen Düzü köyünde sağlık sorunları yaşayan vatandaşların yardımına, İl Özel İdare ekipleri yetişti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için seferber olan ekipler, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştı. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde yol kısa sürede tekrar ulaşıma hazır hale getirildi. Yolun açılmasıyla harekete geçen sağlık ekipleri, hasta vatandaşları hızla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Bu süreçte ekiplerin dikkatli ve koordineli çalışmaları sayesinde vatandaşlar gereken sağlık hizmetine zamanında ulaşma imkanı buldu ve hayati risklerin önüne geçilmiş oldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
