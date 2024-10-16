Ağrı'da Hayırsever Desteği: 60 Öğrenciye Bot ve Mont Dağıtıldı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırsever Yüksel Kahraman'ın gönderdiği bot ve montlardan oluşan yardım paketlerini İsmail Atik İlkokulu'nda öğrenim gören 60 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

İsmail Atik İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirilen dağıtımda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Adem Çalış'a ve kıymetli hayırseverimiz Yüksel Kahraman'a öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Bu tür destekler, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha istekli bir şekilde devam etmelerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın yüzünde tebessüm görmek bizleri mutlu ediyor. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek olmak hepimizin görevi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere kışlık kıyafetlerini bizzat takdim etti. - AĞRI