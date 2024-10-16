Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Hayırsever Desteği: 60 Öğrenciye Bot ve Mont Dağıtıldı

Ağrı'da Hayırsever Desteği: 60 Öğrenciye Bot ve Mont Dağıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırsever Yüksel Kahraman'ın gönderdiği bot ve montlardan oluşan yardım paketlerini 60 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı. Törende konuşan yetkililer, bu tür desteklerin eğitim hayatına katkı sağladığını belirtti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırsever Yüksel Kahraman'ın gönderdiği bot ve montlardan oluşan yardım paketlerini İsmail Atik İlkokulu'nda öğrenim gören 60 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

İsmail Atik İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirilen dağıtımda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Adem Çalış'a ve kıymetli hayırseverimiz Yüksel Kahraman'a öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Bu tür destekler, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha istekli bir şekilde devam etmelerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın yüzünde tebessüm görmek bizleri mutlu ediyor. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek olmak hepimizin görevi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere kışlık kıyafetlerini bizzat takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksel Kahraman Yerel Haberler Adem Çalış Eğitim Yerel Yaşam

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.