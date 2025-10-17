Haberler

Ağrı'da Gazze ve Aksa Tufanı'na destek yürüyüşü düzenlendi

Ağrı'da Gazze ve Aksa Tufanı'na destek yürüyüşü düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de süren saldırılara tepki gösteren binlerce kişi, Patnos'ta düzenlenen yürüyüşte "özgür Filistin" sloganlarıyla ses yükseltti.

Gazze'de süren saldırılara tepki gösteren binlerce kişi, Patnos'ta düzenlenen yürüyüşte "özgür Filistin" sloganlarıyla ses yükseltti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek ve Aksa Tufanı'na destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Patnos Kaymakamlığı önünden başlayarak Merkez Recep Tayyip Erdoğan Camii'ne kadar devam etti. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, tekbirler getirerek ve dualar eşliğinde Filistin halkına destek mesajı verdi.

Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı. Korteje çevredeki vatandaşlar da alkış ve destekleriyle katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Dünyanın dört bir yanından tek tek yakalanıp getirildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.