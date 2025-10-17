Ağrı'da Gazze ve Aksa Tufanı'na destek yürüyüşü düzenlendi

Gazze'de süren saldırılara tepki gösteren binlerce kişi, Patnos'ta düzenlenen yürüyüşte "özgür Filistin" sloganlarıyla ses yükseltti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek ve Aksa Tufanı'na destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Patnos Kaymakamlığı önünden başlayarak Merkez Recep Tayyip Erdoğan Camii'ne kadar devam etti. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, tekbirler getirerek ve dualar eşliğinde Filistin halkına destek mesajı verdi.

Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı. Korteje çevredeki vatandaşlar da alkış ve destekleriyle katıldı. - AĞRI