Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla mevlid programı düzenlendi

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlid programı gerçekleştirildi.

Merkez Camii'nde düzenlenen programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ile ahirete irtihal eden gaziler için dualar edildi.

Program sonunda konuşan Vali Koç, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Koç,"Bugün bizlere bağımsız ve huzurlu bir vatan bırakan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de gazilerine ve şehit yakınlarına sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - AĞRI