Ağrı'da çocuklar aracın çarptığı yavru köpeği tedavi ederek sahiplendi - Haberler

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Ağrı'da çocuklar aracın çarptığı yavru köpeği tedavi ederek sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağrı'da çocuklar aracın çarptığı yavru köpeği tedavi ederek sahiplendi

Ağrı'da çocuklar, aracın çarptığı yaralı yavru köpeği ilk önce tedavi edip sonra evlerinin önünde yuva yaparak sahiplendi.

Ağrı'da çocuklar, aracın çarptığı yaralı yavru köpeği ilk önce tedavi edip sonra evlerinin önünde yuva yaparak sahiplendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Fırat Mahallesi Atalay Caddesi'nde bir araç yavru köpeğe çarptı. Olayı yerinde yaralı yavru köpeği gören çocuklar yardıma koştu. Acı ile kıvranan yavru köpeğe yardım etmek isteyen çocuklar, babaları Erhan Kılıç'a haber vermesi üzerine, yaralı yavru köpeği evine götüren aile önce köpeği besledi daha sonra kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştı. Türk Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanı Erhan Kılıç ve çocukları birlikte sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla tedavi ettikleri yavru köpeği veterinere götürerek detaylı bir şekilde tedavi etmesini sağladı. Veterinerden tedavisinin ardından yavru köpeği evin önünde yaptıkları yuvaya bırakarak sahiplenen Kılıç, ismini Boncuk bıraktıkları yavru köpeğin bakımını, tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erhan Kılıç Tragger Fırat Ağrı Yerel Haberler

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