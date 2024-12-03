Ağrı'da Başbıçak Köpekler Tehdit Oluşturuyor
Ağrı Patnos Baraj yolunda sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, sabah ve akşam saatlerinde artan sayılarıyla bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Vatandaşlar, yetkililere müdahale çağrısında bulunarak olası felaketlerden endişe ettiklerini dile getirdi.
Ağrı Patnos Baraj yolu üzerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, bölge halkı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Özellikle sabah öğrencilerin okula gidiş saatleri ve akşam saatlerinde sayıları artan köpekler yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, korku içinde günlük hayatlarını sürdürdüklerini ifade ederken, yetkililere çağrıda bulunarak felaket yaşanmadan müdahale edilmesini istediler.
Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için bu durumun daha büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken halk, tedbir alınmazsa can kayıplarına varan olayların yaşanabileceğinden endişe ediyor. - AĞRI