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Ağrı'da 30 Ekim'de saat 20.00'de kitap okuma etkinliği düzenlenecek

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Ağrı'da 30 Ekim'de saat 20.00'de kitap okuma etkinliği düzenlenecek
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Ağrı'da kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de kent genelinde kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında tüm vatandaşlar kitap okumaya davet edildi.

Ağrı'da kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 30 Ekim'de saat 20.00'de kent genelinde kitap okuma etkinliği düzenlenecek.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ağrı Okuyor Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle her yaştan vatandaşın kitaplarla buluşması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de tüm vatandaşlar kitap okumaya davet edildi. Etkinlikle okuma alışkanlığının günlük yaşamda daha fazla yer edinmesi ve toplum genelinde okuma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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